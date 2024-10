Jötunnslayer: Hordes of Hel, le hack'n slash viking est en démo

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Odin, odieux, otrois...

Jötunnslayer: Hordes of Hel est un hack'n slash roguelite développé par Games Farm, un studio tchèque, et édité par Grindstone. Prévu pour la fin de l'année, il propose actuellement une démo jouablement gratuitement dans le cadre du Steam Next Fest Le jeu se déroule dans un monde Dark Fantasy inspiré de la mythologie viking.Vous allez incarner une âme égarée qui erre dans Hellheim, le monde des morts. Vous pourrez choisir entre plusieurs types de héros, chacun avec ses compétences et son type d'armes.Vous allez surtout affronter des hordes d'ennemis. Au fil de votre progression et surtout, de vos morts, vous gagnerez de l'expérience, vous améliorerez votre personnage et deviendrez plus puissant...Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.