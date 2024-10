- Goldorak – Le Festin des Loups est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Microids vient de sortir le jeu Goldorak – Le Festin des Loups sur Nintendo Switch. Un an après la sortie du jeu sur PC et consoles (à quelques couilles près), le jeu débarque donc sur la console portable de Nintendo.Vu le flop qu'a fait le jeu, on doute de son succès sur cette nouvelle plateforme... quoi que... une version collector avec une figurine est disponible également...Quant au jeu, Actarus, Glodorak, Golgoth à combattre... tout ça, quoi.Une nouvelle vidéo a été publiée.