- The Eternal Life of Goldman s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Quand la musique est bonne...

The Eternal Life of Goldman n'est pas, comme le titre pourrait le faire penser, un jeu dans lequel vous allez propulser les chansons de Jean-Jacques Goldman au panthéon de la musique et les rendre éternelles. Elles le sont déjà, voyons.Il s'agit d'un plateformer 2D sidescroller. Le joueur y incarne Goldman, un vieux monsieur équipé s’une cane lui permettant de faire certains mouvements en l’améliorant au cours du jeu. Il arrive sur l’Archipel avec pour mission de tuer la Divinité, une créature mythique dont tout le monde parle mais que personne n’a jamais vu.L’univers est inspiré d’ancien conte populaire auxquels les développeurs ont ajouté un aspect cauchemardesque.The Eternal Life of Goldman est développé par Weappy Studio et édité par THQ Nordic. Il sortira sur Switch, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam. La grande particularité du jeu est son style graphique. Tout a été dessiné à la main et les animations sont faites en images par images.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.