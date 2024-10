- Sky Oceans; Wings for Hire est sorti !

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pirates des nuages

Sky Oceans: Wings for Hire est développé par Octeto Studios et édité par PQube. Il vient de sortir sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.Il s'agit d'un JRPG avec des combats au tour par tour.Vous incarnerez un pirate du ciel qui recrute son équipage pour partir à l’aventure. Le jeu vous propose d’explorer, de découvrir des villes inspirées de l’univers Ghibli, de forger des liens avec votre équipage et de collecter des ressources qui serviront à renforcer vos dirigeables.Et forcément, pour accompagner cette sortie, une nouvelle bande-annonce est dfisponible !