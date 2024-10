Starship Troopers: Extermination est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Publié le Lundi 14 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a comme un bug

Knights Peak Interactive, Offworld, et Sony Pictures Consumer Products viennent de sortir Starship Troopers: Extermination sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.Ce nouveau FPS permet de jouer jusqu'à 16 joueurs et d'aller poutrer de l'insecte.Après une phase d'accès anticipé sur Steam, le jeu est disponible en version final. Il se déroule sur la planète de glace Boreas et propose même un tutoriel solo qui met scène Casper Van Dien, le général Rico.Six classes jouables sont proposées : Ranger, Sniper, Démolisseur, Gardien, Ingénieur et Médecin. Il faudra aussi bâtir ses défenses, construire des murs, des tours de guet, des tourelles à mitrailleuses...On vous laisse découvrir ça en vidéo.