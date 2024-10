Core Keeper sort jeudi sur Nintendo Switch (et PS4 et Xbox One)

Publié le Lundi 14 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vise au Core, Ramon !

Dans Core Keeper, vous allez incarner un aventurier qui explore une caverne. Entre 1 et 8 joueurs peuvent vivre l'aventure et modeler la caverne selon leur envie. Vous pourrez en effet créer votre ferme souterraine, élever des animaux, construire des défenses...Ce jeu bac à sable en 2D est déjà sorti sur PC, Xbox Series et PS5. Il sort jeudi sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.Ce sera l'occasion de combattre des monstres, cultiver son jardin, construire une base, miner, amasser des reliques et des ressources, élever des animaux… Un véritable Animal Crossing version Minecraft.