Nickelodeon Junior Party Adventure, un jeu pour s'amuser en famille !

Publié le Lundi 14 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Avec Dora, la Pat Patrouille...

Outright Games en partenariat avec Paramount Game Studios vient de sortir Nickelodeon Junior Party Adventure, un jeu de réflexion mettant en scène des personnages de séries animées, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Vous allez retrouver les personnages des séries pour enfants de Nick Jr. : PAT’ Patrouille, Dora, Blue et ses amis, Bubulle Guppies, Santiago des mers, Blaze et les Monster Machines, à travers 72 niveaux répartis dans 6 mondes.Le but est de récupérer tous les objets nécessaires à l'organisation d'une grande fête, la Fiesta de l'amitié. Ce sera aussi l'occasion de débloquer de nombreux objets décoratifs et tenues pour personnaliser chaque personnage.Je me demande si on peut coller un collier de chien à Dora, quand même.