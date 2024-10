- Border Pioneer : construisez votre Royaume !

Publié le Mardi 15 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue dans le Royaume de Foulcan !

Dans Border Pioneer, vous allez devoir conquérir votre nouveau Royaume. Il faudra d'abord construire votre nouvelle cité, la développer, mais aussi penser à ses défenses. Plus de 200 cartes vous permettront de créer un deck spécial qui vous aidera dans ces démarches.Et puis, au bout d'un moment, forcément, les ennemis vont venir dans l'espoir de vous pendre avec vos tripes et danser sur votre cadavre en chantant. Heureusement, vous avez une armée, des défenses, des hommes prêts à tout pour vous et... encore des cartes.Ce mélange de city-building, de stratégie, de Tower-Defense et de Deck-building sortira dans les prochaines semaines, sur PC, via Steam . Une démo est déjà en ligne.