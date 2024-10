- Nazar: un jeu de plateformes SF cinématique

Publié le Mardi 15 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Beau et envoûtant

Nazar est un mélange de FMV (jeu cinématique) et de jeu de plateforme dans lequel vous allez incarner Nazar. Nazar va tenter, grâce à ses pouvoirs psychiques, de sauver la région de Cappadoce.Découvrez une histoire basée sur le folklore turc. Un jeu avec une musique d'Inon Zur (Prince of Persia, Crysis, Fallout, Dragon Age, Starfield, Dragon's Dogma...).Une démo est actuellement disponible sur PC, via Steam . Le jeu est signé Eray Dinc Interactive. Le jeu, quant à lui, est prévu pour le 4 novembre.