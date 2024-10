- The Stone of Madness : le jeu d'aventure et d'infiltration a une date

Publié le Mardi 15 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Fou à jouer

The Stone of Madness sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 28 janvier 2025. La date vient d'être dévoilée. Le jeu est développé par The Games Kitchen, et est édité par Tripwire.Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'infiltration tactique dont l'histoire se passe dans un asile d'Espagne durant la fin du 18e siècle. Dans les Pyrénées, un monastère Jésuite sert à la foi d'asile et de prison. Cinq prisonniers vont échaffauder un plan et tenter de s'évader pour fuir ce lieu et ses habitants diaboliques.En plus de devoir vous échapper du monastère, vous devrez composer avec les différents traumas et la santé mentale de chacun des personnages pour les empêcher de perdre les pédales.Bonne nouvelle, une vidéo inédite a été mise en ligne.