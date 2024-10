- Ys X: NORDICS, la démo est dispo avant la sortie

Publié le Mardi 15 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Attaque défense

Ys X: Nordics est un jeu développé par Nihon Falcom et PH3 GmbH et édité par NIS America. Le jeu sera disponible le 25 Octobre 2024 sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.Dans ce nouveau jeu de la célèbre saga YS, vous allez découvrir le jeune aventurier Adol Christin, qui se retrouve désormais lié à l’orgueilleuse pirate Karja Balta, par le mystérieux pouvoir du Mana dans Ys X: Nordics. Protégez le peuple de la baie d’Obelia de la guerre opposant les Normans et les Griegers en utilisant les pouvoirs acquis grâce à l'étrange lien qui unit nos deux protagonistes.Ce RPG solo et duo s'offre une démo sur toutes les plateformes. Cette démo vous permettra de vous familiariser avec les combats.