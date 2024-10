Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Remise à zéro

Amazon Games annonce que son jeu New World : Aeternum est disponible sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.Pour rappel, il s'agit d'une refonte du jeu New World. Il a été repensé, retravaillé et ressort avec encore plus de contenu, plus de terrain à explorer, plus d'ennemis, plus de possibilités...Le jeu est cross-platform et permet donc à tout le monde de jouer ensemble, quelle que soit sa console ou son PC. Les contrôles ont été adaptés aux manettes, soit dit en passant.Plus de raids (jusqu'à 10 joueurs), une nouvelle zone PvPvE (les joueurs s'affrontent entre eux mais combattent aussi contre les monstres), de nouvelles épreuves de combats en 1 contre 1 contre des boss.. et des événements saisonniers sont prévus.Les joueurs qui ont déjà New World bénéficient gratuitement de cette mise à jour massive, à condition d'avoir l'extension Rise of the Angry Earth. Les autres devront payer un supplément.