Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-octobre

Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Quelques bonnes petites choses

South Park: l'Annale du destin (Cloud, Consoles, et PC) - le 16 octobre

Donut County (Cloud, Consoles, et PC) - le 17 octobre

MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 16 octobre

Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Consoles, et PC) - le 25 octobre

Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) - le 25 octobre

Call of Duty: Warzone (Cloud) - le 25 octobre

Ashen (Cloud, Consoles, et PC) - le 29 octobre

Dead Island 2 (PC) - le 31 octobre

Starcraft: Remastered (PC) - le 5 novembre

Starcraft II: Campaign Collection (PC) - le 5 novembre

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour début Juillet, voici les nouveaux titres qui débarquent :