- Darksiders II Deathinitive Edition est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

C'est vieux, ça !

Darksiders II Deathinitive Edition est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series. Il s'agit de la version sortie sur PC, PS4 et Xbox One en Octobre 2015. Elle était aussi sortie sur Nintendo Switch en 2019 et vous pouvez retrouver notre test ici La guerre entre le Paradis et l’Enfer continue de menacer la Terre. Reveillé par la Fin des Temps qui approche, le second cavalier de l’Apocalypse, Mort, part en quête de sauver la Terre et de laver l’honneur de son frère.La « Deathinitive Edition » de Darksiders II comprend tous les DLC, ce qui offre plus de 30 heures de jeu.