Les trois nouvelles Xbox Series sont sorties

Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Chiche, on achète les 3 ? 3 fois ?

La Xbox Series S – 1 To Robot White, la Xbox Series X – 1 To Édition Numérique et la Xbox Series X – 2 To Galaxy Black sont désormais disponibles.La Xbox Series S – 1 To Robot White est dotée d'un disque dur de 1To. Elle est disponible en blanc au prix public conseillé de 349,99 €.La Xbox Series X – 1 To Edition Numérique est entièrement numérique et disponible en blanc (Robot White) au prix public conseillé de 499,99 €.La Xbox Series X – 2 To Galaxy Black est proposée en édition limitée et est équipée d'un disque dur SSD de 2 To. Elle est proposée au prix de 649,99 €. Cette console aux effets argentés, gris et vert inclut une manette sans fil Xbox assortie.