- Holy Shoot, un FPS à l'ancienne

Publié le Jeudi 17 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Shoot, shit, même combat

Prévu pour le début de l'année 2025, Holy Shoot (humour, puisque c'est pour faire penser au juron Holy Shit) est un FPS old-school développé par Tale Era Interactive.Le jeu sortira sur PC, via Steam Vous êtes un membre du Sanctuaire. Votre mission est de combattre les démons qui représentent les 7 péchés capitaux. Plusieurs personnages sont proposés, chacun avec ses armes, ses compétences... Vous devrez progresser pour améliorer votre héros et devenir plus puissant, plus mortel...Notez qu'une démo est disponible. On vous met la bande-annonce, pour le plaisir.