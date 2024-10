- SlavicPunk: Oldtimer, un nouveau twin-stick shooter Cyberpunk

Publié le Jeudi 17 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Noir, c'est noir

SlavicPunk: Oldtimer est un twin-stick shooter développé par Red Square Games. Le jeu est attendu pour le 6 novembre sur PS5 et Xbox Series. Il vous entraîne dans un monde Cyberpunk, et vous y découvrirez l'histoire de Yanus, un enquêteur privé au passé trouble, dont le but est de récupérer des datas volées par un gang. Il va devoir se heurter à de nombreux ennemis, mais aussi à des corporations corrompues et, surtout, à ses propres démons.L'histoire est basée sur les livres écrits par Michał Gołkowski, un écrivain polonais à qui l'on doit ce monde baptisé Sybirpunk.On nous promet des combats acharnés, d'innombrables ennemis, des contrôles pensés pour la manette et très réactifs, un scénario sombre et prenant...En attendant la sortie du jeu, voici une vidéo de gameplay :