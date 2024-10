- FragPunk, un nouveau FPS multijoueur

Publié le Jeudi 17 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à la carte

FragPunk est un FPS multijoueur, jouable en 5 vs 5 développé par Bad Guitar Studio. Mais il ne s'agit pas d'un jeu classique. Il s'agit d'un FPS à base de cartes. Des cartes que vous pourrez jouer en pleine partie et qui permettront de changer les règles du jeu. Plus de 100 cartes sont prévues pour le jeu.La date de sortie du jeu n'est pas encore définie, mais on sait qu'il sortira en exclusivité sur PC, via Steam 12 héros sont à incarner, chacun, bien entendu, avec ses propres capacités, ses propres armes. D'ailleurs, 17 armes différentes sont incluses dans le jeu.Allez, on vous laisse découvrir ça en vidéo.