- WWE 2K24 Édition Bray Wyatt est sorti

Publié le Jeudi 17 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le plein de bonus

Une nouvelle édition de WWE 2K24 vient de débarquer.Cette édition est baptisée WWE 2K24 Édition Bray Wyatt comprend le jeu de base, bien entendu, mais aussi de nombreux bonus. Parmi eux, le Pack édition Bray Wyatt (nouvelle version alternative jouable de « The Fiend », figurine Mattel Bray Wyatt jouable dans le jeu, mise à jour de l'Oncle Howdy jouable avec Bo Dallas, ceinture de championnat sur le thème de « The Fiend », carte de manager Firefly Funhouse MyFACTION et 15 000 VC).Ajoutez le Pack bonus de l'Édition Deluxe comprenant des cartes Gold MyFACTION et des tenues de rechange pour Rhea Ripley (NXT) et Bianca Belair (NXT), le Pack Nightmare Family comprenant Undashing Cody Rhodes, Dusty Rhodes et 'Superstar' Billy Graham vintage '76, Stardust, et un personnage exclusif MyFACTION de la figurine Mattel 'Defining Moments' Bruised Cody Rhodes avec une carte Gold MyFACTION, une carte Dusty Rhodes '76 MyFACTION, et une carte Pharaoh Manager, les Season Pass comprenant cinq packs de personnages DLC post-lancement, notamment le pack MyRISE Mega-Boost, et le pack SuperCharger et enfin le Showcase Superstar Unlock qui débloque toutes les Superstars jouables de 2K Showcase ainsi que 67 500 VC supplémentaires.Ajoutez aussi la sortie du Bundle WWE 2K24 Bray Wyatt comprenant le jeu de base WWE 2K24, le Pack Édition Bray Wyatt avec une nouvelle version alternative jouable de « The Fiend », une figurine Mattel Bray Wyatt jouable dans le jeu, une mise à jour de l'Oncle Howdy jouable avec Bo Dallas, une ceinture de championnat sur le thème de « The Fiend », une carte de manager Firefly Funhouse MyFACTION, ainsi que 47 500 VC.Et c'est dispo sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.