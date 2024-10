Le jeu vidéo Arsène Lupin – Voleur un jour est sorti

Publié le Vendredi 18 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Oui mais c'est un gentleman

Arsène Lupin – Voleur un jour vous entraîne dans l'univers du gentleman cambrioleur au début du 20siècle. Vous pourrez y retrouver le héros des romans écrits par Maurice Leblanc et le suivre durant sa jeunesse. Ce sont ses premières aventures qui seront ici décrites, dans un jeu d'aventure et de réflexion.Le jeu est signé du studio Blazing Griffin, à qui l'on doit déjà deux épisodes de la série Hercule Poirot, et est édité par Microids. Il vient de sortir sur PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch.Vous allez y jouer Arsène Lupin et le détective Ganimard dans des scenarii inspirés d'histoires telles que "L'Arrestation d'Arsène Lupin' et "Herlock Sholmes arrive trop tard".