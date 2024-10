- A Quiet Place: The Road Ahead est sorti

Publié le Vendredi 18 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tu tousses, tu meurs

A Quiet Place : The Road Ahead est un jeu de type survival horror signé Saber Interactive. Il vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.Adapté de l'univers de A Quiet Place, que l'on connait sous le nom Sans Un Bruit chez nous, il va nous faire suivre les aventures d'Alex Taylor,, un jeune étudiant asthmatique dont la tentative de survie va se heurter aux réalités des relations humaines et des problématiquesphysiques et psychologiques des personnes qu'il va croiser.Un mode microphone est même inclus, pour renforcer l'immersion : le jeu détectera les sons que vous émettrez durant le jeu et les créatures pourront les entendre...Ce n'est pas vraiment le moment pour avoir mal à la gorge...