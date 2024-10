- Phasmophobia arrive en accès anticipé sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 18 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La peur des brindilles

Phasmophobia arrive sur consoles en accès anticipé dès le 29 octobre. Il sera proposé sur PS5 et Xbox Series. Notez qu'il est déjà disponible dès maintenant en accès anticipé sur PC, via Steam , au prix de 19,50 €.Phasmophobia n'est pas, comme son nom pourrait le laisser suggérer, un jeu dans lequel vous avez peur des phasmes, mais il s'agit d'un jeu d'horreur, jouable à 4 en coop, en ligne. Vous allez, grâce à votre équipement de chasseur de fantômes, traquer, étudier et combattre tout phénomène paranormal que vous croiserez.20 types de fantômes sont à identifier. Grâce à la reconnaissance vocale, vous pourrez communiquer avec eux.5 niveaux de difficulté vous attendent, 10 lieux différents et sans doute quelques lessives pour laver vos sous-vêtements si vous avez très peur.