Shadows of the Damned: Hella Remastered sort sur PC et consoles

Publié le Mardi 22 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tu veux un Suda bien frais ?

Shadows of the Damned est sorti il y a 13 ans, en juin 2011, sur PS3 et Xbox 360. Un jeu passé relativement inaperçu malgré quelques solides références : il est signé de Shinji Mikami, à qui l'on doit notamment la série Resident Evil, et Goichi Suda, alias Suda51, à qui l'on doit notamment la série No more Heroes ou Killer7.Le jeu est inspiré par les travaux de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez sur Grindhouse et ses deux histoire. Il propose de suivre un ancien démon appelé Johnson qui va fritter ses anciens collègues, à grands renforts de flingues et fusils-mitrailleurs. Chaque arme peut être améliorée avec des gemmes. Le but ? Sauver sa petite amie retenue en enfer.Mêlant humour et action, le jeu ressort dans moins d'une semaine en version remasterisée. Shadows of the Damned: Hella Remastered est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.