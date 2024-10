Glum, un nouveau jeu d'action-aventure

Publié le Mardi 22 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le pied occulte

Annoncé pour sortir en accès anticipé dès l'année prochaine, Glum est un petit jeu d'action-aventure développé par le studio danois CinderCat Games. Le jeu soprtira sur PC. Une démo est prévue pour le 1er novembre.Ce jeu complètement con vous met dans la peau d'un gobelin, armé d'une botte magique avec laquelle il va non seulement péter des gueules, mais aussi sauter de plateforme en plateforme.Son but est d'aller sauver son boss, qui vient d'être kidnappé...Au fil de votre progression dans le jeu, votre godasse gagnera des niveaux et de nouvelles capacités...Ouais, je sais... mais ce n'est pas moi qui fait les scénars des jeux, hein...