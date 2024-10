- Project ETHOS, un nouveau roguelite free-to-play

Publié le Lundi 21 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

En gros, on bute tout le monde

2K Games a annoncé un nouveau jeu, développé par le studio 31st Union. Il s'agit de Project Ethos, un roguelike en vue extérieure, free-to-play (gratuit, donc). Il est pour le moment uniquement proposé sur PC, notamment via Steam . Il devrait toutefois, à termes, sortir également sur PS5 et Xbox Series.Un playtest vient d'ailleurs d'avoir lieu ce week-end.Actuellement en développement, le jeu met l'accent sur la modification de personnage en temps réel. Grâce à des cartes de modif semi-aléatoires (aléatoires mais ciblées vers le personnage que vous avez choisi), vous pourrez améliorer, transformer, équiper votre héros.Plusieurs modes de jeu seront bien entendu disponibles, comme le mode Trials (de type Battle Royale, dans lequel vous allez collecter et déverouiller des augmentations à utiliser dans les runs suivants) ou le mode Gauntlet, qui est un tournoi compétitif.A découvrir en vidéo.