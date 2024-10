- Dragon Quest III-HD 2D Remake s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 21 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le plein de combats

Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour le jeu Dragon Quest III-HD 2D Remake, à sortir le 14 novembre prochain sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC. Notez au passage que les précommandes du jeu sont ouvertes depuis un moment déjà.Le jeu raconte l'histoire du fils d'Ortéga, le grand héros qui a disparu lors de son combat sontre l'Archidémon Baramos. Convoqué par le roi d'Aliahan, ce fils unique est chargé de reprendre la quête initiée par son père. Il va réunir des compagnons d'armes, traverser des villes, des donjons et des grottes, affronter des hordes de monstres avec l'espoir de sauver le monde.Cet opus marque le début de la trilogie d'Elric. Il s'agit d'un remake du jeu sorti en 1988. Ce remake proposera des graphismes en pixel art et en 3D remasterisés, avec une interface repensée et modernisée. Les combats seront toujours au tour par tour. Le jeu comprendra également de nouvelles scènes inédites, qui présentera plus profondément les protagonistes et les antagonistes de l'histoire.Enfin, pour info, les jeux Dragon Quest I & II-HD 2D Remake sont, eux, prévus pour 2025.