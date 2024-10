- Hannah, un jeu sur une petite fille perdue...

Publié le Lundi 21 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Viens gamine, j'ai des bonbons...

Développé par un studio indépendant mexicain, le studio Spaceboy, et édité par l'éditeur brésilien QuByte Interactive, le jeu vidéo Hannah vous narre l'histoire d'une petite fille qui va plonger en plein coeur de ses peurs d'enfance.Elle va traverser des décors inspirés de sa mémoire et de ses cauchemars. Elle devra grimper, glisser, se faufiler, éviter des créatures, assembler des objets et des véhicules...Hannah sort le 31 octobre sur PC, via Steam , où une démo est déjà disponible, mais aussi sur Xbox Series. Le jeu se veut inspiré des classiques des années 80-90 mais avec une bonne qualité graphique et une direction artistique marquée.Bref, ça va être fun et beau, quoi.