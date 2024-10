- Void Crew : la version finale pour le 25 novembre

Publié le Lundi 21 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Void Crew est un roguelite coopératif pour 1 à 4 joueurs. Ce mélange d'action et d'aventure est sorti sur PC, via Steam , en accès anticipé il y a plus d'un an, en septembre 2023. Il vient d'être annoncé en version finale pour le 25 novembre prochain. Vous pouvez toujours vous l'offrir en version accès anticipé, notez bien.Ce jeu signé du studio Hutlithut et édité par Focus Entertainment vous entraîne dans l'espace, à une époque lointaine. L'humanité est assaillie par le Hollow, un mystérieux ennemi venu du fin fond de l'espace. 4 héros décident de se lancer à sa rencontre pour le détruire, à bord de leur vaisseau spatial.Durant votre voyage, vous combattrez des hordes d'ennemis, pillerez des épaves à la dérive, mais devrez aussi gérer votre vaisseau, le réparer, l'améliorer... et le personnaliser.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne :