- Kristala : le deuxième chapitre de l'accès anticipé arrive demain

Publié le Lundi 21 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ma petite chatte

Kristala est un action-RPG se déroulant dans un monde Dark Fantasy. Il est sorti en accès anticipé le 6 juin dernier, sur PC, via Steam . Les développeurs de chez Astral Clocktower Studios, responsables du titre, annoncent que le deuxième chapitre de l'histoire débarquera demain, en fin de journée chez nous.Pour info, le jeu sera aussi disponible sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series quand il sera complet.Dans Kristala, vous jouez un combattant félin antropomorphe qui doit maîtriser les six spécialités magiques pour espérer rejoindre le rang des guerriers Raksaka.Parallèlement, vous devrez aussi trouver la source de corruption qui transforme les créatures du monde d'Ailur en monstres mutants.Ce deuxième chapitre ajoute un nouveau biome (avec une nouvelle capitale), un nouveau clan, un nouvel arbre de magie, 10 nouveaux ennemis, un nouveau boss, de nouvelles armes et armures.