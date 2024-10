Edens Zero, le manga adapté en jeu vidéo !

Publié le Mardi 22 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je ne suis pas un zéro...

Manga signé Hiro Mashima, Edens Zero sera adapté en jeu vidéo dès 2025. Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Konami.Il s'agira d'un action-RPG.Le jeu vous envoie dans le royaume de Granbell, peuplé de machines, et où vit Shiki, un humain. Quand la streameuse Rebecca et son chat bleu Happy arrivent à Granbell, les trois nouveaux amis se lancent dans une quête : retrouver Mother. Vu qu'elle fait la taille d'une planète, ça ne devrait pas être très compliqué... mais c'est sans compter les nombreux ennemis qui sillonnent l'univers et vont se dresser sur leur route...