- Unknown 9: Awakening est sorti

Publié le Lundi 21 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les 9 inconnus, y'en a pas 6 de trop ?

Unknown 9: Awakening est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC sur Steam.Ce nouveau jeu sert d'introduction à l'univers Unknown 9 (Les 9 inconnus), qui rassemble des aventures interconnectées qui sont racontées sur divers supports : bandes-dessinées, podcasts, romans… Il est développé par Reflector Entertainment et édité par Bandai Namco.On va suivre l’histoire d'Harrona, une Quastor, à savoir une jeune femme dotée d’une connexion unique avec la mystérieuse dimension parallèle qu’est le Revers. Pour protéger les secrets les mieux gardés de l’humanité, la jeune femme devra utiliser ses capacités et sa maîtrise du Revers. Mais cette puissance a un coût : elle devient la cible des Ascendants, une branche dissidente qui tente d'utiliser le Revers pour modifier le cours de l'humanité à son compte.