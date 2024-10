Sengoku Dynasty débarque en version finale le 7 novembre

Publié le Mardi 22 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Je veux être Pape de père en fils



En accès anticipé depuis deux ans et demi, le jeu débarque en version finale le 7 novembre prochain, sur PC, via Steam

Dans un japon médiéval ravagé par la guerre et la famine, vous allez déjà devoir trouver un endroit sûr et fertile pour votre famille. Une fois installés dans le paysage pittoresque, vous allez devoir planifier et organiser votre village pour qu'il fleurisse et devienne la base de votre royaume.Dans Sengoku Dynasty, vous êtes le leader d'une nouvelle nation en devenir. Construisez, marchandez, et gérez vos habitants comme bon vous semble. Au fil du temps, vous allez choisir votre voie : Guerrier de légende ? Moine à l'influence qui s'étend par-delà les frontières ? Chef de clan ? Artisan à la renommée incroyable ?Plus qu'un jeu, Sengoku Dynasty se veut une plongée dans les traditions et la culture nippone féodale. Il a été créé avec des historiens. Se déroulant sur plusieurs siècles, il va vous permettre d'instaurer une nouvelle dynastie, au fil de vos descendants.