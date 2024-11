Once Alive, un jeu de découverte post-apocalyptique

Publié le Mardi 5 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Seul au monde

Once Alive est un jeu d'ambiance en vue subjective. Vous allez incarner James, un personnage qui traverse un monde post-apocalyptique pour se rendre dans la ville de Haustville.16 ans après que le monde a été dévasté par un virus, James et son frère sont persuadés d'être les derniers survivants de l'Humanité. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent une invitation à se rendre dans la colonie de survivants de Hautsville...Une fois sur place... il n'y a plus personne. Vous allez tenter de percer le mystère de la disparition de tous les habitants.Développé par un seul homme, Cem Boray Yıldırım, le jeu est prévu sur PC, via Steam . Il sortira le 18 novembre.Il s'agit d'un jeu d'enquête et d'exploration, en vue subjective.