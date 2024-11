(TEST) PDP Nintendo Switch Purple Afterglow Wave Wireless Controller With Motion

Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle manette Nintendo Switch

C'est fou le nombre de manettes que l'on casse à la rédaction. Au mopins uine par semaine. Si ce n'est plus. On a un budget manettes hallucinant.Non pas qu'on est mauvais joujeurs et qu'on s'acharne dessus à chaque défaite. Juste que j'ai tendance à les balancer sur tout le monde. Fort. En tir tendu. Dans la gueule si possible.Alors quand on nous en envoie une pour test, c'est toujours ça de moins à acheter. Quand en plus elle est stylée et solide, on se dit qu'on va tenter de la préserver...