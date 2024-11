- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça brille dans le noir

S.T.A.L.K.E.R : Legends of the Zone est sorti sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'une compilation des 3 jeux S.T.A.L.K.E.R, à savoir Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) et Call of Prypiat (2009).Trois jeux cultes qui ont fait les beaux jours du PC et qui vous emmènent dans un monde de science-fiction post-apocalyptique, aux alentours de la centrale nucléaire de Chornobyl (Tchernobyl).Les portages de ces trois FPS sont entièrement optimisés pour la console de Nintendo, avec le support des modes TV et portable de la console, ainsi que la possibilité d'utiliser les gyroscope et l'écran tactile de la Switch.Et on espère toujours que S.T.A.L.K.E.R 2, arrivera bel et bien le 20 novembre.