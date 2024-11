- Little Nightmares  III, une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Des bonbons ou tu sors...

Little Nightmares III, c'est l'histoire de Low et Alone, bien décidés à quitter le monde de Nulle-part. Coincés dans tout un tas de lieux cauchemardesques que l'on appelle la Spirale, ils vont devoir s'entraider pour espérer survivre.Dans cette nouvelle bande-annonce, on découvre les deux enfants, perdus dans l'usine de bonbons où des ouvriers travaillent jour et nuit sous la surveillance de la Superviseure.Little Nightmares III, le nouvel opus de cette chouette petite saga de jeux d'horreur, sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est signé Bandai Namco.A jouer en coop, bien évidemment, parce que c'est plus fun.