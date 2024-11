Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Stop ou encore ?

Striking Distance Studios et KRAFTON, Inc. viennent de sortir le jeu [Redacted], un nouveau roguelite SF désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu se déroule dans la prison de Haute Sécurité Black Iron, que vous devez évacuer d'urgence. Votre seul espoir de survie : la dernière capsule de sauvetage encore utilisable...Monstres, zombies, robots et machines dirigés par une IA infernale... autant vous dire que vous allez essayer... mourir... essayer encore...A chaque run, vous gagnez de l'argent pour acheter de nouveaux équipements, de nouvelles armes, de nouvelles capacités que vous débloquerez au fil de votre avancée...N'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul prisonnier à vouloir atteindre cette capsule de sauvetage... mais il ne peut en y avoir qu'un...