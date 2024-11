Farmagia, le jeu d'élevage de monstres, est sorti sur PC, Nintendo Switch et PS5

Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Si je croise un hérisson avec un poney, il éclate ?

Farmagia est un jeu solo d'action, d'aventure, d'exploration et de gestion dans lequel vous incarnez Ten, un jeune fermier qui cultive et contrôle ses monstres. Entraînez vos compagnons dans votre ferme, découvrez de nouvelles graines de monstres et combattez le régime oppressif de Felicidad.Le jeu est développé par Marvelous Inc et édité par XSEED Games et Marvelous Inc. Il vient de sortir sur Steam, Nintendo Switch et Playstation 5. Une version physique du jeu est également disponible en édition limitée pour Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 59,99 €.Le jeu propose des graphismes en cellshading insirés des mangas.