(Test) Undisputed (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ma main dans ta gueule

Faut pas croire, moi, je n'aime pas frapper les gens. Alors après, je suis d'accord, y'en a qui méritent : ceux qui écoutent du Jul dans la rue, ceux qui utilisent le haut-parleur de leur smartphone dans les transports en commun, ceux qui sortent avec des claquettes-chaussettes ou les gens qui mettent leur casquette à l'envers.Mais bon. Paraît que même s'ils méritent, c'est interdit de les frapper quand on les croise.Alors pour évacuer ma frustration, je joue à des jeux de combat. Et rien de tel qu'un bon petit jeu de boxe pour se passer les nerfs.Même quand on est non-violent, comme moi.