- The Beast Inside sort sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un bon petit jeu sympa

Sorti en 2019 sur PC, puis plus tard sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, The Beast Inside est un survival horror dans lequel vous allez incarner Adam, un cryptanalyste de la CIA, qui décide de partir avec son épouse s'installer dans une petite maison perdue à la campagne. Le but est d'être tranquille pour mieux travailler. Il doit en effet réussir à dércypter un code. Nous sommes en 1979, en pleine guerre froide.Mais quand Adam trouve, dans le grenier de la maison, un journal intime écrit par un certain Nicolas, au XIXe siècle, il déclenche une série d'événements terrifiants : les cauchmards du passé débarquent dans le monde actuel.Dans The Beast Inside, vous allez incarner deux personnages : Adam et Nicolas. L'un durant la Guerre Froide, l'autre durant la Guerre Civile. Et leurs deux destins sont liés.Le jeu sort aujourd'hui sur Nintendo Switch. Ça tombe bien, cest Halloween.