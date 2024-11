- Tales of Graces f Remastered dévoile son système de combat

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les yeux de Sophie sont secs

Tales of Graces est un action-JRPG signé Bandai Namco et sorti en 2009 sur Nintendo Wii et PS3. Il fait bien évidemment partie de la célèbre série des Tales of qui, au bas mot, doit bien maintenant compter entre 100 et 200 épisodes, non ?En tout cas, Tales of Graces f Remastered est donc une version modernisée du jeu. Il est prévu pour le 17 janvier prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Le jeu raconte l'histoire d'Asbel. Notre héros rencontre une fille amnésique qu'il nomme Sophie. Des années plus tard, devenu ami du prince Richard du pays de Windor, dans le Royaume d'Ephinea, ils sont attaqués par un monstre. Sophie se sacrifie pour les sauver... Asbel décide alors de s'enroler dans l'académie des Chevaliers... personne ne se doute alors qu'un danger plane sur le monde...Ce remastered débarque avec plus de 80 DLC déjà disponibles pour le jeu...Une bande-annonce présentant le système de combat a été publiée. Notez qu'une des nombreuses options de ce remastered permettra d'éviter toutes les batailles pour se concentrer sur la narration.