Rogue Waters : le rogue-lite tactique annoncé sur consoles

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sur des mers plus ignorées

Sorti à la fin du mois dernier sur PC, le jeu Rogue Waters vient d'être annoncé sur consoles. Il sortira le 4 février 2025 sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un roguelike tactique avec des combats au tour par tour développé par le studio indépendant Ice Code Games et édité par Tripwire Interactive.Le jeu vous entraîne sur les mers des Caraïbes, dans un monde de piraterie où sévit une terrible malédiction. Il vous faudra recruter des pirates pour en faire de terribles combattants et commander au Kraken pour vous libérer.En tant que capitaine, le joueur pourra participer à des batailles navales avant d'aborder directement les vaisseaux de ses ennemis dans des combats au tour par tour.