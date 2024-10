Red Dead Redemption ENFIN sur PC !

Publié le Mercredi 30 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Clic clic pan pan

Minimum system requirements (720p, 30FPS, Low Settings) Processor: Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590

Memory: 8GB

Video Card: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

OS: Windows 10 64-Bit

Storage: 12GB HDD

Recommended system requirements (1080p, 60FPS, High Settings) Processor: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X

Memory: 8GB

Video Card: NVIDIA GTX 2070 / AMD RX 5700 XT

OS: Windows 10 64-Bit

Storage: 12GB SSD

Ultra system requirements (4K, 60FPS, Ultra Settings) Processor: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 9 3900X

Memory: 16GB

Video Card: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT

OS: Windows 10 64-Bit

Storage: 12GB SDD

Red Dead Redemption est ENFIN disponible sur PC, quelques 14 ans après sa sortie initiale. Ce que les joueurs réclamaient depuis des années est enfin arrivé... ce qui prouve que Rockstar s'est soit débouché les oreilles soit... a besoin d'argent. Je vous laisse deviner lequel est le plus probable.En tout cas, voilà l'histoire de John Marston, à la poursuite des derniers hors-la-loi de la bande de Van Der Linde.Cette mouture PC débarque avec le DLC Undead Nightmare. Ajoutez des améliorations : une résolution 4K native jusqu'à 144 Hz, compatibilité avec les écrans ultra-larges (21:9) et super ultra-larges (32:9), HDR10, distance d'affichage réglable, paramètres de la qualité des ombres, prise en charge du clavier et de la souris, mise à l'échelle du DLSS 3.7 de NVIDIA et du FSR 3.0 d'AMD, génération d'images DLSS de NVIDIA...