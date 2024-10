TAITO Milestones 3 arrive le 10 décembre

Publié le Mercredi 30 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On bulle ?

Après avoir testé et pas franchement apprécié le premier opus , puis dans un moment de faiblesse, avoir encore moins aimé le deuxième , pas certain qu'on ait envie de voir débarquer un troisième opus...Et pourtant, Taito Milestones 3 arrivera le 10 décembre prochain, sur Nintendo Switch. Pile pour Noël.Au menu, des jeux tels que Bubble Bobble (1986), Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 (1987), Rastan Saga (1987), Rastan Saga 2 (1988), Cadash (1989), Champion Wrestler (1989), Runark (1990), Warrior Blade (1991), Thunder Fox (1990) et Dead Connection (1992).Mouais... Chiche on le teste ?