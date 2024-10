PGW2024 : Monster Hunter Wilds et la soirée communautaire !

Publié le Mercredi 30 octobre 2024 à 10:00:00 par Inès Pouille





Vous n’étiez pas sans savoir que Capcom était présent à la Paris Games Week, avec un stand parmi les plus monstrueux : Monster Hunter Wilds, en compagnie d’autres titres récemment sortis comme Kunitsu Gami : Path of the Goddess ou Ace Attorney Investigations Collection y était présenté en bonne et dûe forme.Puisqu’à l’heure où je parle, la démo est déjà sortie pour les abonnés PS+ sur PS5, et sera sortie d’ici quelques jours pour tous les autres chasseurs sur PC et XBox Series X et S, je ne m’attarderai pas sur cette démo, dont le contenu est similaire à celui de la Gamescom, en beaucoup plus propre techniquement parlant (exit les bugs de son et d’affichage de textures).Car il y avait -bien plus- que cela à la PGW, rendant cette édition mémorable à titre personnel, mais aussi pour tous les chasseurs qui y ont assistés. D’une part, à l’ouverture, durant le mercredi après-midi, Ryōzō Tsujimoto lui-même étant présent sur la scène Capcom pour présenter le Monster Hunter Wilds Showcase, et répondre à quelques questions. Quelle ambiance sur le stand, tandis qu’une centaine de fervents fans comme nous s’étaient installés, assis devant la scène, face à l’écran géant sur lequel le programme était diffusé.En live, nous avons réagi à l’annonce du Bassin pétrolier, du déconcertant Rompopolo, de l’Ajarakan, et de l'intrigante mais terrifiante Flamme Noire qui terrorise la cité d’Azuz. Une présentation ponctuée des réactions en “oooohhh”, “aaahhh !” et de toutes sortes de vocalises comme vous pouvez vous l’imaginer, devant un Ryōzō particulièrement amusé par les dites réactions.Mais ce qui n’était pas forcément connu de tous, à défaut de n’avoir été relayé que sur les différents comptes des réseaux sociaux de Capcom France et Monster Hunter FR, c’est qu’une soirée communautaire se déroulait le mercredi soir, à partir de 19h30, bien après la fermeture du salon en fin de journée.Au total, ce sont 150 chasseurs (choisis au hasard après s’être inscrits au tirage au sort) qui ont pu vivre une expérience unique durant toute une soirée.Ainsi, nous avions tout le stand pour nous, les bornes restant en libre service jusqu’à la fin de la soirée, à 23h. Quelques activités ont ponctué tout cela : Ryōzō a notamment répondu à quelques questions soumises par les invités à la soirée, Lila Lacombe a révélé être la VF du Palico dans Monster Hunter Wilds, et nous a parlé de son travail et de son ressenti sur ce projet.C'était également l'occasion de mettre un visage sur de nombreux membres actifs de la communauté, comme la rédaction de monsterhunter.fr : Angeal et Heartless. Etaient également présents le vidéatse ShagoUltimate, le streamer migmh, la cosplayeuse ShokoCosplay, accompagné de l'admin du plus gros serveur Discord dédié à Monster Hunter (Monster Hunter Wilds FR) Trade-Sy, ou encore une figure de proue de la communauté depuis bien des années et aujourd'hui vidéaste : Aranok, ancien community manager de Capcom France durant MH3U jusqu'à MHWorld.Le community manager fraîchement arrivé cette année, Amori, a ensuite annoncé que Capcom France avait commissionné quelques illustrateurs français de la sphère BD et Manga pour produire quelques artworks en rapport avec Monster Hunter Wilds, qui furent exposés toute la soirée. Entre autres, une œuvre de Tony Valente, plus connu comme l’auteur du manga Radiant, illustrant une chasse au Balahara.Bien entendu, tout cela creuse l’appétit, et on ne nous a point laissé le ventre vide. Il y avait même une certaine direction artistique dans le choix des petits fours de l’apéritif dinatoire qui nous fut proposé : au menu, des petits sandwhichs, des mini-burgers, et des brochettes de légumes et diverses viandes grillées. Du popcorn était proposé en dessert.On ne remerciera jamais assez ce cher Amori pour avoir réussi à introduire une tireuse à bière en ces lieux (je n’ose imaginer les implications organisationnelles d’un élément de type “alcool” dans l’équation), rendant ce buffet particulièrement RP, si je puis dire.Plus tard dans la soirée, un bon tiers parmi les 150 personnes a pu faire dédicacer par ce cher Ryōzō Tsujimoto une impression carton de l’artwork de la jaquette de Monster Hunter Wilds (fourni dans un petit sac remplis de goodies offert à chacun) ou bien l’objet de leur choix (certains ayant poussé le vice jusqu’à ramener une édition de Monster Hunter premier du nom sur PS2), après quoi un quizz a été organisé : les deux premiers gagnèrent le droit de monter sur la scène Capcom et de jouer avec Amori et Ryōzō lui-même.Enfin, durant toute la soirée, il était possible de laisser un petit mot dans le livre d’or de la soirée, fabriqué par Isis, membre de la communauté connue pour sa réplique du Compendium de Monster Hunter World (couture, pyrogravure sur cuir et papier principalement). Ce petit carnet rustique à la couverture de cuir et marqué du symbole de l’escouade Avis (celle de notre chasseur dans Wilds) s’est depuis envolé pour le Japon au moment même où je parle, et trône sans doute quelque part dans le bureau de Ryōzō.On ne remerciera jamais assez toute l’équipe de Capcom France qui a dû fournir un travail colossal pour organiser un événement pareil, et qui ont dû avoir besoin de bien du courage (et de la folie ?) pour avoir su concrétiser cela jusqu’au bout. D’un point de vue extérieur, c’est déjà impressionnant, alors quelle dinguerie ça doit être en interne ! La communauté Monster Hunter française a bien de la chance, et je me dois bien de le dire : nous avons été privilégiés.