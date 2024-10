Songs of Silence sort le 13 novembre sur PC et consoles

Publié le Mercredi 30 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

10 de chut

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis juin dernier, le jeu Songs of Silence sortira en version finale le 13 novembre prochain. Il sera disponible sur PC, certes, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un jeu de stratégie 4X se déroulant dans deux mondes distincts, menacés par le Silence dévorant. Il offre un mélange unique de gestion de royaume au tour par tour, d’exploration et de développement de héros, ponctués de batailles en temps réel courtes et intenses.Graphiquement, le jeu s'inspire des oeuvres d'Alphonse Mucha. La bande-son est signée Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre Reborn).Vous y trouverez une campagne solo, certes, mais aussi des parties multijoueur en ligne.Vous choisirez un héros, dont la puissance augmentera au fil du temps et au gré des cartes du destin, gagnées sur les champs de bataille. L'occasion de créer un deck de cartes qui seront jouées durant les batailles.