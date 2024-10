Little Nightmares III, nos premières impressions

Publié le Mardi 29 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un début qui fait rêver

Des fois, on range un texte dans un coin et on l'oublie. Résultat, ça fait plus d'un mois que Marie a pu mettre les mains sur Little Nightmares III et qu'elle nous a rendu ses premières impressions.Moi, dans mon incommensurable désorganisation, j'ai oublié de publier son récit.Alors on va profiter de la proximité d'Halloween pour mettre en avant le jeu, en réparant mon erreur.Voici, donc, ce que Marie a pensé du jeu...