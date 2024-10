- Liminalcore : le jeu d'horreur est disponible

Publié le Mardi 29 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Malaisant

C'est dingue le nombre de jeux d'horreur qui sortent, ou qui dévoilent une démo ou une nouvelle vidéo (voire les trois), en cette période d'Halloween.Liminalcore vient de débarquer sur PC, via Steam Liminalcore est un jeu d'horreur et d'exploration essentiellement basé sur les espaces liminaires, ces des lieux du quotidien qui semblent abandonnés, et desquels résulte un étrange sentiment de malaise et d'incohérence.Le jeu se focalise sur les sons et l'atmosphère pour créer l'angoisse et le mal-être.