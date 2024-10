- Shop Simulator: Supermarket et Shop Simulator: Pet Shop sont sortis

Publié le Mardi 29 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Gérant de boutique, un métier de... euh... rêve...

3 River Games vient de sortir deux jeux en même temps : Shop Simulator: Supermarket et Shop Simulator: Pet Shop. Dans chaque jeu, vous allez devoir créer votre boutique, un supermarché dans le premier et une animalerie dans l'autre, la gérer, la faire prospérer, la faire évoluer... le tout en faisant attention au bien-être de vos clients pour qu'ils reviennent.Vous pourrez vous occuper du design, gérer la publicité, gérer les rayons et le placement de produits...Les deux jeux viennent de débarquer sur Steam. Shop Simulator: Supermarket d'un côté et Shop Simulator: Pet Shop de l'autre.Même s'ils sont réalisés par le même studio, les deux jeux sont radicalement différents en termes de direction artistique, comme vous pouvez le voir dans les deux bandes-annonces.