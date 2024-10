- Ys X: NORDICS, le JRPG signÃ© NIS America est dÃ©sormais disponible

Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

C'qui, Nordics ?

Nouvel opus de la célèbre saga YS, Ys X: Nordics vous narre les aventures du jeune aventurier Adol Christin. Lié par le destin à l’orgueilleuse pirate Karja Balta, par le mystérieux pouvoir du Mana, il va devoir protéger le peuple de la baie d’Obelia de la guerre opposant les Normans et les immortels Griegers.Vous pourrez alterner entre les deux héros mais aussi explorer le monde en naviguant sur votre bateau, le Sandras.Ce RPG développé par Nihon Falcom et PH3 GmbH et édité par NIS America vient de sortir sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.